В полуторакилометровой зоне НСК "Олимпийский" на время Лиги чемпионов перекроют движение транспорта

В частности, часть дорог будет полностью перекрыта, а на части ограничат движение, в основном это будет касаться дневного времени.

В Киеве в рамках проведения финальных матчей Лиги чемпионов запретят, или ограничат движение транспорта на отдельных участках дорог вокруг НСК "Олимпийский".

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В частности, как отмечается в распоряжении КГГА, будет действовать временный запрет или ограничение движения транспорта на отдельных участках улично-дорожной сети города в 1,5-километровой зоне вокруг НСК «Олимпийский» и других локаций спортивных событий.

Для разграничения автомобильных и пешеходных потоков на подъезде к НСК «Олимпийский» временно установят направляющее ограждение. Коммунальным предприятиям «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» в дни проведения матчей поручено увеличить количество подвижного состава пассажирского транспорта, обратив особое внимание на маршруты, пути следования которых пролегают рядом с НСК «Олимпийский».

Кроме того, в ночь на 27 мая работу городского пассажирского транспорта продлят на 3 часа, организовав перевозки по существующим маршрутам городского наземного пассажирского транспорта, которые проходят возле станций столичного метро (после прохождения последних поездов).

КГГА опубликовала перечень отдельных участков улиц, на которых запрещается и ограничивается движение транспортных средств во время подготовки и проведения финальных матчей Лиги чемпионов.