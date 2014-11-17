На скандальной стройке в Киеве на Осокорках милиция избила местных жителей

Утром в понедельник пустырь возле станции метро, который ведет к переходу на улицу Срибнокильская, огородили забором. На этом участке проспекта Бажана планируют построить новый торгово-развлекательный центр Le Boulvard («Ле Бульвар»).

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Почти 200 жителей микрорайона в 19:00 вышли на место будущей стройки, чтобы снести забор. Активисты заявили, что документы на стройку выдавались еще при Черновецком, комиссия Киевсовета их еще не проверяла, общественное обсуждение строительства не проводилось. Кроме того, по их словам, стройка препятсвует проходу к метро, сообщает lb.ua.

Однако к заранее анонсированной акции застройщик, по-видимому, оказался готов. В назначенное время на место строительства приехали четыре автобуса с милиционерам. Корреспондент LB.ua опознал в них бывших "беркутовцев". Представляться милиционеры отказались, вели себя агрессивно, сразу принялись задерживать активистов. Началась потасовка, во время которой один из правоохранителей ударил в живот корреспондента LB.ua. Также досталось журналистке телеканала TVi. Около 10 человек милиционеры запихнули в автобусы и попытались их вывезти, но не сторону местного управления МВД, а в направлении центра.

Местные жители попытались вызволить товарищей, преградив автобусам путь и начав бросать камни. Однако сотрудники милиции их оттеснили.

По данным активистов, милиция Дарницкого района "крышует" застройщика - «СКАЙ-БУД ЛТД», владельцем которого является бывший заммэра Киева Валерий Миронов.