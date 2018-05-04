В Голосеевском районе обустроят панорамную аллею для пешеходов и фонтаны

Заказчиком работ определено коммунальное предприятие по вопросам строительства жилых домов «Житлоинвестбуд-УКБ».

Для улучшения инфраструктуры и архитектурного облика столицы в Голосеевском районе капитально отремонтируют инженерно-транспортную инфраструктуру и благоустроят территории: нечетной стороны ул. Науки – от здания № 1 в направлении Демеевской площади и нечетной стороны Голосеевского проспекта – от Демеевской площади в направлении улицы Николая Гринченко.

Согласно распоряжению КГГА, работы запланировано провести в 2018-2019 годах, сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, проектом предусмотрено:

· установка на ул. Николая Гринченко ограждающей конструкции для устройства тротуара, где также будет размещена лестница с выходом на бульвар Дружбы Народов для пешеходов;

· открытие на бульваре Дружбы Народов панорамной аллее для пешеходов;

· обустройство на проспекте Науки фонтанов и крытых мест отдыха, а также ремонт тротуара;

· организация проездов, временных стоянок легковых автомобилей, пешеходных дорожек, тротуаров, площадок отдыха и озеленение территории, балансодержателем которых является КК «Киевавтодор».

Заказчиком работ определено коммунальное предприятие по вопросам строительства жилых домов «Житлоинвестбуд-УКБ». Ему поручено при заключении соответствующих договоров подряда обязательно предусмотреть условия по предоставлению подрядчиком гарантии качества выполненных работ и установить гарантийные сроки эксплуатации объектов не менее чем десять лет.