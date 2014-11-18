Новый год в Киеве будут встречать на Софийской площади, а праздничная ярмарка откроется уже 16 декабря

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Празднование начнется уже с 16 декабря новогодне-рождественской выставкой-ярмаркой на Софийской площади, которая продлится до 19 января 2015 года. 19 декабря состоится открытие резиденции и Фестиваля Святого Николая на территории Национального заповедника "София Киевская". В этот же день, ближе к вечеру, на Софийской площади засияет праздничными огнями Главная новогодняя елка страны.

С 19 декабря 2014 до 19 января 2015 года на Троицкой площади будет работать новогодне-рождественский поселок в едином украинском стиле.

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Встреча Нового года с праздничной концертной программой начнется 31 декабря (ориентировочно в 20:00) на Софийской площади. Концерт продлится до 2 часов ночи 1 января 2015 года. Отпраздновать Рождество организаторы приглашают на Андреевский спуск и Софийскую площадь, на которой состоится "Зимняя " Країна мрій".

Щедруватимуть этот раз тоже на Софийской площади - 13 января 2015 года гостей ожидает праздничная программа "Щедрый вечер".

Завершатся новогодние и рождественские праздники традиционно Крещением, которое будут отмечать в парке культуры и отдыха "Гидропарк" возле часовни в честь Крещения Господнего на Оболонской набережной возле Свято-Покровского собора.