Новый год в Киеве будут встречать на Софийской площади, а праздничная ярмарка откроется уже 16 декабря
Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года и Рождества в столице.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Празднование начнется уже с 16 декабря новогодне-рождественской выставкой-ярмаркой на Софийской площади, которая продлится до 19 января 2015 года. 19 декабря состоится открытие резиденции и Фестиваля Святого Николая на территории Национального заповедника "София Киевская". В этот же день, ближе к вечеру, на Софийской площади засияет праздничными огнями Главная новогодняя елка страны.
С 19 декабря 2014 до 19 января 2015 года на Троицкой площади будет работать новогодне-рождественский поселок в едином украинском стиле.
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Встреча Нового года с праздничной концертной программой начнется 31 декабря (ориентировочно в 20:00) на Софийской площади. Концерт продлится до 2 часов ночи 1 января 2015 года. Отпраздновать Рождество организаторы приглашают на Андреевский спуск и Софийскую площадь, на которой состоится "Зимняя " Країна мрій".
Щедруватимуть этот раз тоже на Софийской площади - 13 января 2015 года гостей ожидает праздничная программа "Щедрый вечер".
Завершатся новогодние и рождественские праздники традиционно Крещением, которое будут отмечать в парке культуры и отдыха "Гидропарк" возле часовни в честь Крещения Господнего на Оболонской набережной возле Свято-Покровского собора.