Он отметил, что во время инспекции были осмотрены те объекты, где срочно нужно исправлять все недостатки.

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал ряд локаций, где будут проходить мероприятия к финалу Лиги чемпионов УЕФА.

Кличко напомнил, что до финала осталось чуть больше трех недель, передает пресс-служба мэра.

«Мне, как мэру Киева, завидуют мэры городов всего мира, потому что Киев будет принимать финал Лиги чемпионов. И мы должны провести это мероприятие на самом высоком уровне», - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что во время инспекции были осмотрены те объекты, где срочно нужно исправлять все недостатки.

«Мы должны сделать все, чтобы ни гости, ни киевляне не испытывали неудобств. Нужно привести в надлежащее состояние благоустройство, обеспечить транспортные перевозки, меры безопасности», - сказал городской голова.

Одна из локаций, которую осмотрел Виталий Кличко, - «Зона гостеприимства» на территории музея «Киевская крепость», где будут проходить представители официальных делегаций к НСК «Олимпийский».

«К сожалению, эта локация находится в состоянии незаконченного ремонта и нам нужно в короткие сроки привести ее в порядок. Мы сделаем все, чтобы гостям было удобно передвигаться», - подчеркнул Виталий Кличко.

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На земельном участке коммунального учреждения «Музей Киевская крепость» находятся сооружения и Минобороны и Министерства спорта. На сегодня, найдены временные решения для проведения финала Лиги чемпионов. Однако, в дальнейшем необходимо провести дополнительные переговоры относительно передачи в собственность города объекты, находящиеся на балансе Минобороны, или приведение этих объектов в надлежащее состояние. Кроме того, следует поднять вопрос перед Министерством спорта о необходимости окончания работ возле этого сооружения. В частности, речь идет об обустройстве ливневой канализации, ремонта опорной стенки, ликвидации провалов, и тому подобное.

Вторая локация, которую посетил мэр, - площадь перед дворцом «Украина», где будет точка сбора для фанов команды «Реал». Здание находится на балансе Госуправления делами и не принадлежит городу. На площади перед дворцом «Украина» повреждена тротуарная плитка. Мэр Киева обратился к руководству дворца, чтобы пешеходную часть обновили. А город готов в этом помогать специалистами, отметил он.

Виталий Кличко также обратился к правоохранителям с просьбой связаться с коллегами из Британии и Испании, чтобы они оказали консультативную помощь по организации безопасности, действий в возможных нештатных ситуациях.

«Мы проводим постоянные консультации по вопросам безопасности. И мы будем делать все, чтобы безопасность каждого фана, туриста, жителя города была гарантирована, - отметил Виталий Кличко.-У нас много задач. Мы решаем пошагово все проблемные вопросы и я убежден, что через три недели будем на все 100 процентов готовы к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА», - подчеркнул городской голова.

Кличко также отметил, что время работы общественного транспорта 26 мая - в день проведения финала Лиги чемпионов, будет продлен. В то же время мэр Киева обратился к жителям столицы с просьбой в эти дни минимально пользоваться личным автотранспортом, чтобы не создавать пробки на дорогах. Кроме того, добавил он, в ночь с 26 на 27 мая столичные улицы будут освещаться на полную мощность, чтобы не создавать неудобств для передвижения по городу.

«И гости Киева, и киевляне должны получить максимально комфортные условия, чтобы праздник футбола был действительно праздником», - подчеркнул Кличко.