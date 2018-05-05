Кличко: в первую очередь надо отремонтировать ключевые магистрали, от которых зависит движение в городе

Мэр отметил, что за последние два года в Киеве отремонтировали 500 километров дорог и проездов.

Столичная власть поставила перед собой задачу отремонтировать ключевые магистрали, от которых зависит интенсивность и комфортность движения в городе. И постепенно перейти на ремонт маленьких улиц.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Newsone».

По его словам, в ближайшее время начнется реконструкция Шулявского путепровода, который будут вводить в эксплуатацию поэтапно, в течение двух лет.

«Было три проекта капитального обновления Шулявского путепровода. Градостроительный совет, по мнению специалистов, выбрала оптимальный вариант. На реализацию проекта нам нужно примерно 1.5 миллиарда гривен. Работы будут выполнены в течение двух лет. Могу сказать – это будет современная транспортная развязка, - заявил Виталий Кличко. - Мы не можем полностью перекрыть там движение. Остановить проспект Победы. Это центральная артерия столицы. Поэтому работы будут выполняться в несколько этапов», - подчеркнул мэр.

По его словам, проектом предусмотрена полная замена опор путепровода. Также будут обустроены удобные з'ізди из него. Виталий Кличко отметил, что о состоянии выполнения работ водителей будут предупреждать с помощью специальных табло, чтобы избежать пробок. Такие же указатели сейчас устанавливают на всех объектах, где осуществляют ремонт дорог. Также с перечнем улиц и транспортных развязок, которые за ремонта будут перекрыты, можно ознакомиться на сайте Киевской городской администрации.

Мэр отметил, что за последние два года в Киеве отремонтировали 500 километров дорог и проездов. И как минимум 300 километров планируют отремонтировать в этом году. При этом на объектах обновляют не только асфальтовое покрытие, но и всю окружающую инфраструктуру.

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«Обновленная улица - это не только новый асфальт. Это и полная замена коммуникаций. Прежде всего тех, которые проложены под дорогой. Чтобы потом не было ситуаций, что мы отремонтировали покрытие, а после этого его снова снимают. Также мы меняем забор. Устанавливаем новое освещение, обустраиваем новые тротуары. И это – действительно капитальный ремонт и обновление улицы, - подчеркнул мэр. - Подрядчики дают гарантию 5 лет. Если обнаруживаем какие-то дефекты в течение гарантийного срока, подрядчик за свои средства имеет эти недостатки исправить», - подчеркнул Кличко.

Кроме того, по его словам, в 2018 году капитальный ремонт ожидает проспекты Бандеры и Палладина, Софийскую площадь, улицы Назаровскую, Леонтовича, Заболотного, Родимцева, Довженко, а также искусственные сооружения, как, например, мост через Русановскую протоку, путепровод на пересечении улицы Елены Телиги и улицы Кирилловской.