В Киеве стартует реформа парковок: в город вернут эвакуаторы, а колеса снова будут блокировать

Об этом сообщает ЛигаБизнесинформ.

Документ уже принят за основу транспортной комиссией и в ближайшее время будет рассмотрен депутатами Киевсовета. Если эксперимент пройдет удачно, проект заработает на парковках по всему городу.

По словам исполняющего обязанности директора Киевтранспарксервиса Андрея Воробьева, глобальная цель реформы - полный отказ от наличных расчетов за парковку и ликвидация человеческого фактора. Реформа пройдет в два этапа. На первом проведут тестирование на отдельных киевских парковках, на втором, после внесения изменений в законодательство и привлечения инвесторов, концепция заработает на всех муниципальных парковках Киева.

Киевтранспарксервис контролирует около 1000 платных парковочных площадок в Киеве на 6 227 паркомест. Сейчас за парковку платят только 38% автомобилистов, говорит Воробьев. После внедрения концепции процент оплаты парковки возрастет до 80-85%.

Пилотный проект концепции разработанной Киевтранспарксервис стартует уже на этой неделе на 6-8 парковочных площадках в центре Киева. На улицах Пушкинская, Б. Хмельницкого, Прорезная, Городецкого, пл. Франко и улицах Заньковецкой и Лютеранская, парковщиков заменят инспектора Киевпарктранссервиса.

На площадках уже установили паркоматы, через которые можно будет оплатить парковку. Всего в Киеве сейчас установлено 87 паркоматов. После полной реализации концепции, их количество увеличат до 500.

На парковках, принимающих участие в тестировании системы, установят информационные щиты, на которых разместят информацию о способах оплаты парковки и выдержки из нормативных актов регламентирующих оплату. Оплатить парковку можно тремя способами: с помощью системы "Мобильное паркование" (путем отправки СМС с мобильного телефона), через платежный терминал, и купив парковачный талон киосках "Союзпечати".

После оплаты водитель должен разместить чек, или талон, в нижнем углу лобового стекла. Контролеры с помощью специальных электронных устройств смогут фиксировать данные об автомобиле, которые будут передаваться в специальную базу данных.

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Если парковка не оплачена, или есть неуплаченные штрафы инспектор на месте составляет протокол о нарушении. Сейчас при составлении протокола обязательно присутствие водителя. Когда система заработает полноценно, инспектор сможет составлять протокол и без нарушителя.

Протоколы о неуплате за парковку инспекторы Киевтранспарксервиса будут направлять на рассмотрение административной комиссии Киевской горгосадминистрации, которая будет принимать решение о взимании штрафа. Копия протокола крепится на стекло автомобиля-нарушителя.

Размер штрафа за неоплату парковки составляет от 136 до 204 гривен. Если штраф не уплачивается в течении 30 дней, он удваивается. После выявления автомобиля с неуплаченным штрафом, инспектор сможет блокировать колеса автомобиля, и разблокирует их только после уплаты двойного штрафа.

"Как показывает практика города Таллина, где была введена мобильная парковка и штрафы, уровень оплаты парковки составил около 80%. Остальные платят штрафы. И доходы от штрафов, в первое время сравнимы с доходами от парковки. Это дополнительные деньги которые получит местный бюджет", - отмечает заместитель директора Киевтранспарксервиса Денис Салобаенко.

В рамках пилотного проекта уже подготовлен проект распоряжения Виталия Кличко позволяющий сотрудникам Киевтранспарксервис составлять протоколы на нарушителей правил парковки.

Чтобы система могла полноценно работать Киевтранспарксервис инициировал (Законопроект N5021, от 03.09.2014) передачу местным администрациям полномочий по контролю за соблюдением правил остановки и стоянки на парковках. Это позволит инспекторам блокировать транспортные средства и при необходимости эвакуировать автомобиль. Также в Киевтранспарксервисе предлагают внести изменения в административный кодекс, позволяющие составлять протокол на владельца транспортного средства, а не на водителя.

По словам Воробьева, если эти изменения в законодательства примут, будет проведен конкурс для привлечения инвестора, который поставит электронные устройства, программное обеспечение и оборудование для работы системы. "Таким образом, по всему городу, на всех парковках убирается "наличка". После того, как инспектор навел устройство на номер, договариваться с ним бесполезно. Нужно будет договариваться с программой, а это невозможно", - отметил чиновник.