Кличко встретился с волонтерами финала Лиги чемпионов УЕФА-2018

Мэр выразил надежду, что каждый гость Киева получит положительные эмоции от пребывания в нынешней столице футбола.

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с волонтерами, которые будут координировать мероприятия по проведению финала Лиги чемпионов УЕФА 24-26 мая в Киеве. Сегодня в столице состоялся первый тренинг для участников волонтерской программы Лиги чемпионов УЕФА-2018.

Кличко отметил важную роль волонтеров и поблагодарил за энтузиазм и энергию, которые они прилагают к успеху общего дела - проведение крупного футбольного события в Киеве на самом высоком уровне.

"Без вас, дорогие волонтеры, этот праздник футбола не состоится! Ведь на ваших плечах - и помощь нашим иностранным гостям и гостям из других городов Украины на локациях в городе, в аэропортах, в гостиницах. И поддержка официальных делегаций, - сказал Кличко. - Вы также будете выполнять роль переводчиков, чтобы пребывание в Украине иностранных болельщиков было комфортным и приятным. Вы будете помогать официальным делегациям, командам-финалистам. Будете работать с медиа и выполнять много другой важной работы, за которую вам будут благодарны десятки тысяч гостей столицы и мы, как столичная власть", - подчеркнул он.

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Также мэр выразил надежду, что каждый гость Киева получит положительные эмоции от пребывания в нынешней столице футбола.

"На каждого из вас возлагается очень большая ответственность. Спасибо за ваш энтузиазм, за вашу энергию и желаю хорошо поработать и получить удовольствие от большого праздника футбола!", - добавил Виталий Кличко.

Он напомнил, что до финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве осталось ровно три недели. Сейчас столичная власть активно готовится к мероприятию и обустраивает различные локации. В частности, фан-зоны, точки сбора для фанов клубов-финалистов - “Реалу” и “Ливерпулю”. Организует перевозку болельщиков из аэропорта "Борисполь" и “Жуляны”. Работает над созданием зоны безопасности вокруг НСК “Олимпийский”.

Также, по словам мэра, УЕФА контролирует процесс подготовки и сегодня нет нареканий относительно отклонений от графика подготовки.

"Мы должны провести это мероприятие, которое Украина будет принимать впервые, на высоком уровне. У нас есть опыт организации подобных событий - Евро-2012 и Евровидение-2017. И с финалом Лиги чемпионов, убежден, мы тоже справимся", - подчеркнул он.

В координации мероприятий Лиги чемпионов УЕФА примут участие 507 волонтеров из 27 стран мира. Из них – 85 % волонтеров из Украины. Большая половина волонтеров уже имеет опыт по координации спортивных мероприятий. 38 % волонтеров работали на международных футбольных матчах.

118 волонтеров, в частности, будут работать на женском финале Лиги чемпионов УЕФА 24 мая.