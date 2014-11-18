Правительство держит Киев на грани банкротства, заявляет Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время рабочей встречи с киевскими работодателями и предпринимателями, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы.

«Несмотря на то, что Киев формирует 30% госбюджета Украины, городской бюджет остается на сегодня пустым. Дефицит бюджета столицы составляет около 2 млрд грн. Предыдущее правительство ввело абсурдные механизмы бюджетных отношений между столицей и центральной властью. И нынешнее правительство этим пользуется и латает дыры государственного бюджета за счет местных бюджетов», - подчеркнул Кличко.

Он напомнил о финансовой дискриминации в отношении Киева, из бюджета которого ежегодно изымается 50% НДФЛ. На сегодня эта сумма составляет около 9 млрд грн.

"Если в 2005 году из Киева в пользу центрального бюджета изымалось 400 млн грн, то в текущем году изъятия составляют 9 млрд грн - более чем в 20 раз больше. Только за последние годы из бюджета Киева было изъято 33 млрд грн. Правительство держит столицу на грани банкротства", - подчеркнул мэр Киева.

Читайте такжеМестные бюджеты за полгода получили более 61 млрд гривен дотацийОн также отметил, что отсутствие финансирования со стороны правительства ставит под угрозу жизнь людей, которые нуждаются в лекарствах. "На прошлой неделе к нам приходили люди, от финансирования лечения которых зависит жизнь - это гемодиализ, инсулин. Эти лекарства должны быть проплачены преимущественно из Кабмина и частично - из бюджета города. Но денег нет. И нам не остается ничего, как снова идти к Кабмину и просить вернуть деньги. Ведь на сегодня столичная медицина финансируется только на 58% от потребностей, зарплата - на 78%, закупка медикаментов - на 48%, питание больных - на 40%", - отметил Киевский городской председатель.

Кличко также подчеркнул, что новая Верховная Рада должна в первую очередь принять закон об отмене изъятия НДФЛ в Киев.