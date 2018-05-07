Столичные власти завершают процесс расчетов по повышению тарифов на проезд - Кличко

Отсрочка процесса повышения тарифов, пояснил мэр, приводит к тому, что городская власть не может динамически обновлять транспортный парк, что в результате может привести к сбоям в работе системы общественного транспорта города.

Столичная власть завершает процесс расчетов относительно повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала “Newsone”.

“Мы сейчас завершаем процесс расчетов. И на сколько нужно повышать стоимость проезда, подсчитают специалисты - экономисты, - заявил Кличко. - Наша задача - чтобы транспортная инфраструктура, от которой зависит жизнедеятельность нашего города, продолжала функционировать без сбоев”, - подчеркнул мэр.

Отсрочка процесса повышения тарифов, пояснил мэр, приводит к тому, что городская власть не может динамически обновлять транспортный парк, что в результате может привести к сбоям в работе системы общественного транспорта города.

Вместе с тем, Кличко подчеркнул, что льготы для отдельных категорий населения будут сохранены. “Сохранится бесплатный проезд для пенсионеров, школьников, ветеранов АТО, многодетных семей. Социально уязвимые группы будут однозначно защищены”, - подчеркнул он.

По словам городского головы, главная задача, которая сегодня столичная власть должна решить, как вывести коммунальные предприятия общественного транспорта на безубыточный уровень работы. “На сегодня, чтобы транспортные предприятия Киева работали, мы дотируем из бюджета города 1 млрд 800 млн гривень ежегодно”, - добавил он.

Эти средства, отметил мэр, необходимые для обновления подвижного состава, строительства новых станций метро, на замену эскалаторов, срок эксплуатации которых завершается, повышения заработной платы водителям.

По словам Кличко, за последние два года столичная власть обновила транспортный парк на 100 автобусов, 45 трамваев и 17 троллейбусов. Около 80 процентов подвижного состава не обновлялось в течение 20-40 лет и, соответственно, невозможно говорить о гарантии безопасной работы устаревшего транспорта.

Другой проблемой является нехватка средств на выплату достойного уровня заработной платы водителям. Следовательно, город переживает значительный отток кадров.

“У нас на сегодня проблема – например, более полутысячи вакансий водителей автобусов. Многие из них идут работать в частные компании, некоторые едут в Польшу, где зарплата около тысячи евро. У нас – значительно меньше. И нам эту проблему тоже надо решать”, - подчеркнул мэр.