Кличко: городская власть вернула в коммунальную собственность фонтан на Крещатике, 25
Столичная власть вернула в коммунальную собственность фонтанный комплекс на улице Крещатик, 25, который в 2009 году незаконно передали частному обществу и с того времени неоднократно перепродавали.
Фонтан не работал, а его вспомогательные помещения использовались не по назначению. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"После тщательного изучения истории дела, в декабре 2016 года городская власть начала процесс возврата фонтанного комплекса на Крещатике в собственности территориальной общины. КГГА обратилась к Киевской городской прокуратуры с заявлением о совершении уголовного правонарушения по факту мошеннического завладения объектом коммунальной собственности территориальной общины столицы", - отметил Кличко.
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Прокуратура провела досудебное расследование, в рамках которого подан иск в незаконных владельцев в интересах государства в лице Киевского городского совета при участии балансодержателя объекта об истребовании недвижимого имущества.
"26 апреля 2018 года этого года Хозяйственный суд Киева вынес решение об удовлетворении иска и возврате из незаконного владения фонтанного комплекса на Крещатике, 25, - отметил Кличко. - Я считаю это решение справедливым. И теперь мы отремонтируем фонтан и он станет украшением центральной улицы столицы", - подчеркнул мэр.
Он также отметил, что город выражает благодарность сотрудникам Киевской городской прокуратуры за помощь в защите и возвращении имущества киевлян.