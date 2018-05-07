За разгром лагеря ромов на Лысой горе в Киеве полиция объявила ряд подозрений

Глава МВД напомнил, что открыты уголовные производства по двум статьям - «умышленное повреждение имущества путем поджога», а также - «хулиганство».

За разгон лагеря ромов на Лысой горе в Киеве полиция объявила ряд подозрений.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время открытия нового полицейского отделения в селе Чайки Киевской области.

Так, на вопрос журналистов, почему до сих пор отсутствует объявление подозрений за разгон лагеря ромов, Аваков ответил: «В ситуации с разгоном ромского лагеря открыто уголовное производство, предъявлены соответствующие подозрения целому ряду лиц. Если бы вы были процессуальным лицом, вы бы знали несколько больше».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.

Полиция Киева расследует уголовное производство по двум статьям - «умышленное повреждение имущества путем поджога», а также - «хулиганство».

27 апреля председатель Нацполиции Сергей Князев заявил о договоренности создать рабочую группу, в которую войдут правозащитники и представители ромской диаспоры.

При этом он заверил, что «те немногие факты, которые возникают, мы расследуем достаточно эффективно».