Кличко утверждает, что коммунальные службы Киева готовы к зиме

Мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко заверяет, что столичные коммунальные предприятия готовы к зиме и к ликвидации последствий непогоды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр заявил сегодня в интервью журналистам.

"Если будет снег, то он не будет неожиданностью. Соль у нас закуплена еще три месяца назад. Нам ее хватит, я надеюсь, и на следующий год. Я лично общался с директором завода, который производит соль, и нам сделали скидки. Также общался с перевозчиками. И мы получили очень нормальную цену на перевозку соли и на саму соль", - сообщил Кличко.

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Также он отметил, что во время каждой своей поездки обращался к мэрам европейских городов относительно снегоуборочной техники. Как следствие, Киев уже получил несколько машин из Берлина и ожидает технику из Мюнхена.

"Надеюсь, что эта зима не будет снежной. Но если будет, то мы будем готовы бороться. Мы закупаем снегоуборочную технику, проверяем ту, которая у нас есть, соль у нас есть. Я поговорил с каждым руководителем районов. Они сказали, что готовность - 100%", - отметил мэр столицы.