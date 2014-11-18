Мэр Киева пообещал провести публичное обсуждение новых тарифов на проезд в городском транспорте

Мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко гарантирует проведение публичного обсуждения вопроса о новых тарифах на проезд в городском пассажирском транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя информацию в СМИ о возможном повышении стоимости проезда в столичном метрополитене до 5 грн.

"Мы знаем, что цена будет повышена. И я гарантирую, что будет публичное обсуждение", - сказал Кличко.

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По его словам, в ближайшее время будет организована презентация формирования новой цены на проезд при участии специалистов и экспертов.

"Мы будем презентовать и обосновывать новую цену в метро и других видах общественного транспорта, где мы сможем обосновать, где будут эксперты, которые покажут, сколько у нас стоит проезд одного человека", - сказал Кличко.

Он также заверил, что городская власть приложит все усилия, чтобы социально незащищенные слои населения не почувствовали материальной нагрузки из-за повышения тарифов на проезд.