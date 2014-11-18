Мэр Киева пообещал провести публичное обсуждение новых тарифов на проезд в городском транспорте
Кличко отмечает, что в ближайшее время будет организована презентация формирования новой цены на проезд при участии специалистов и экспертов.
Мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко гарантирует проведение публичного обсуждения вопроса о новых тарифах на проезд в городском пассажирском транспорте.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя информацию в СМИ о возможном повышении стоимости проезда в столичном метрополитене до 5 грн.
"Мы знаем, что цена будет повышена. И я гарантирую, что будет публичное обсуждение", - сказал Кличко.
Читайте такжеСтоличный метрополитен хочет поднять цены еще до Нового года
По его словам, в ближайшее время будет организована презентация формирования новой цены на проезд при участии специалистов и экспертов.
"Мы будем презентовать и обосновывать новую цену в метро и других видах общественного транспорта, где мы сможем обосновать, где будут эксперты, которые покажут, сколько у нас стоит проезд одного человека", - сказал Кличко.
Он также заверил, что городская власть приложит все усилия, чтобы социально незащищенные слои населения не почувствовали материальной нагрузки из-за повышения тарифов на проезд.