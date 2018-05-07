В гипермаркете Киева объяснили появление "гречки из "ЛНР" (фото)

Предприятие, указанное на этикетке, было захвачено боевиками еще в 2014 году.

В Киеве в одном из "Ашанов" обнаружили гречку якобы из "ЛНР". Об этом сообщил Станислав Краснов, который 5 мая делал покупки в гипермаркете в столичном районе Позняки.

"Купили вчера в Ашане гречку, дома присмотрелись к производителю и были в шоке - производитель расположен в Алчевске, оккупированном с 2014 года. Ошибки никакой нет, фирма-производитель на своем сайте указывает тот же адрес! И соответственно платит налоги оккупантам... Получается, что вчера мы заплатили деньги за убийство наших ребят на войне", - возмущается Станислав.

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Его публикация собрала сотни возмущенных комментариев, им поделились более тысячи пользователей соцсети.

На фото видно, что на этикетке указан поставщик ДП "Украгротрейд" и его адрес регистрации: Луганская область, город Алчевск, ул. Декабристов, 27А.

На сайте фирмы действительно указан и сам адрес. Как выяснил ТСН.uа, в 2014 году предприятие было захвачено представителями незаконных вооруженных формирований. По словам владельца предприятия, который сейчас проживает на подконтрольной Украине территории, из-за захвата компании было открыто уголовное производство.

В свою очередь, объяснили ситуацию и в пресс-службе сети гипермаркетов "Ашан". Как оказалось, причиной появления такой этикетки стала "техническая аномалия".

"Во время перезагрузки программы, которая формирует этикетки, произошел сбой и подтянулись данные из архива. Компания "Ашан" работает согласно действующему законодательству, эта ситуация является технической аномалией", - заверили в отделе коммуникаций компании.

Сейчас ошибка устранена, сообщили в "Ашане", а в качестве доказательства предоставили этикетку с корректной информацией и письмо поставщика гречневой крупы, с которым работает сеть и чьи мощности расположены на территории Украины.