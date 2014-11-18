Киев погасил облигации на 750 млн гривень

Киевская городская госадминистрация погасила облигации внутреннего займа серии «Е» на сумму 750 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов.

"Все вчера заплатили", - сказал Никонов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, погашение было осуществлено за счет средств Фонда социально-экономического развития бюджета города.

Читайте такжеПравительство держит Киев на грани банкротства, заявляет КличкоКак сообщал УНИАН, в начале ноября Киев погасил внутренние облигации серии «D» на сумму 500 млн грн.

Еще раньше, 8 октября, Киев в рамках выполнения своих обязательств погасил внутренние облигации серии «В» на сумму 1125 млн грн, а 20 октября 2014 года были погашены облигации серии «С» на сумму 250 млн грн.