Геращенко рассказал подробности драки на скандальной стройке возле метро Осокорки (фото)

Вчера во время столкновений на стройплощадке в районе м. Осокорки ряд сотрудников милиции применили чрезмерную силу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Ряд сотрудников милиции превысили степень применения силы необходимую в данном случае и по ним будут сделаны соотвествующие выводы в ходе служебного расследования. Начальник Дарницкого райотдела милиции отстранен Министром от выполнения служебных обязанностей на период проведения расследования и возможно лишится своей должности за то, что вместо того чтобы предотвратить провокационные действия, полностью выполнил все задумки лиц организовавших данное мероприятие", - подчеркнул Геращенко.

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По его словам, для расследования данного инцидента приказом главы МВД уже создана комиссия, которую возглавил советник Министра Зорян Шкиряк. В состав Комиссии включен известный правозащитник Евгений Захаров - "с целью проверить все обстоятельства нарушения прав граждан милицией в ходе данного инцидента и нарушения прав застройщика, если таковые имели место быть".

Также Геращенко поспешил восстановить хронологию событий вчерашних столкновений. По его данным, инициатором сноса забора стало Дарницкое отделение ВО партии "Свобода", которое разместило на своей официальной странице в соцсети ВКонтакте сообщение следующего содержания: «Увага, товариство, на метро «Осокорки» почали зводити паркан для огородження забудови. Схожа ситуація була на метро «Позняки», лише спільними зусиллями домоглися збереження поляни. Збір сьогодні о 19:00!».

Советник Авакова отмечает, что после размещения данного сообщения Дарницким РОВД милиции были предприняты меры по обеспечению безопасности и общественного порядка на месте стройплощадки.

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"Для обеспечения безопасности были задействованы 42 сотрудника патрульно-постовой службы Дарницкого РОВД, а не 1000 "мус-ров" о которых было живописно расписано некоторыми пользователями соцсетей. К 19:20 на месте событий собралась группа численностью более 100 граждан намеревавшихся снести забор. Они были проинформированы, что данное строительство является законным, а не самовольным, что снос забора незаконен и будет квалифицирован как хулиганство", - добавляет он.

Геращенко подчеркивает, что в ходе потасовки некоторые сотрудники милиции превысили "меры необходимого физического воздействия" и понесут за это заслуженное наказание.

По его данным, в результате столкновений 7 граждан задержали и отправили в Дарницкий Райотдел милиции, где они были идентифицированы и по ним были составлены административные протоколы по статье 173 КоАП, а по одному не совершеннолетнему задержанному по статье 184 КоАП. После составления админпротоколов, все временно задержанные были отпущены по домам.

"Есть законно избранный Киевсовет. Есть законно избранный мер Киева Виталий Кличко. Они от имени народа и жителей Киева уполномочены решать все вопросы связанные с градостроительством в Киеве, - пишет советник Авакова. - Считаете, что стройка на Осокорках или в другом месте не нужна ? Пожалуйста - собираем митинг у Киеврады в пять тысяч человек и аргументируем почему эта стройка не нужна. Или собираем десять тысяч подписей"

Далее, пишет Геращенко, Киевсовет и мер обращаются в суд и суд разрывает договор аренды с компенсацией застройщику всей сумму арендных платежей, затрат на проектирование и получение тех условий.