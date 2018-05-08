Кличко: за три года будет выделено 50 миллионов гривень на строительство жилья для участников АТО

Кличко напомнил, что участники АТО и члены семей погибших героев получают материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, ежегодную разовую материальную помощь.

В День памяти и примирения мэр Киева Виталий Кличко встретился с матерями погибших участников АТО, наградил их благодарностями за воспитание воинов-защитников и вручил медали "Честь. Слава. Государство», которыми герои АТО награждены посмертно.

Так, матери получили 73 благодарности и 61 медаль, соответственно, сообщается на сайте klichko.org.

Мэр напомнил, что 8 мая украинский народ вместе с Европой и миром отмечает День памяти и примирения. "В этот день мы чествуем тех, кто отдал самое ценное - жизнь, защищая независимость и территориальную целостность своего отечества, - заявил Кличко. - В Украине сегодня война, увы, продолжается. И продолжают гибнуть наши лучшие патриоты", - добавил он.

Так, по словам городского головы, за четыре года российской агрессии на востоке Украины погибло 336 киевлян-участников АТО. Всего же в зоне антитеррористической операции побывало более 25 тысяч наших земляков. "Молодые ребята, люди среднего и старшего возраста в самый критический для нашей страны момент не отступили и пожертвовали собой ради Украины", - подчеркнул Кличко.

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Он поблагодарил матерям героев за их преданность, материнскую любовь и неоценимый вклад в воспитание защитников независимой Украины. Пожелал здоровья, мира, сил жить дальше и строить Украину такой, какой ее хотели видеть их сыновья. "Вы воспитали своих сыновей патриотами своей земли. Воспитали героев, которые стали гордостью Украины и Киева", - добавил мэр.

Кличко напомнил, что участники АТО и члены семей погибших героев получают материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, ежегодную разовую материальную помощь. Ветераны АТО пользуются бесплатным проездом в городском транспорте столицы, получают компенсацию затрат на стационарное лечение, проходят курсы психологической реабилитации. Предоставляется также бесплатное протезирование.

Так, в 2018 году ежегодную материальную помощь в рамках городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам» получили:

- более 24,5 тысячи участников АТО в размере 5 тыс грн. - на общую сумму 123 млн. грн;

- более 500 человек из числа членов семей погибших участников АТО в размере 25 тыс. грн. - на общую сумму 12,5 млн грн;

- помощь на погребение погибших участников АТО получили 17 семей.

Также четырем участникам АТО столичная власть компенсировала расходы на стационарное лечение и протезирование. "По случаю 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне и Дня памяти и примирения помощь в размере 500 гривень получили 24 тысячи 719 участников АТО и семей погибших участников АТО", - отметил мэр Киева.

Также столичная власть проводит процедуру закупки более чем 1,5 тысячи путевок для оздоровления детей участников АТО. В 2017 году за счет субвенции из Госбюджета на строительство жилья распределено 89,5 млн грн. И профинансировано строительство 58 квартир для семей погибших военнослужащих, а также инвалидов I-II группы - участников АТО. В частности, жильем будут обеспечены 22 семьи погибших в АТО.

На следующие три года, отметил Кличко, запланировано выделить 50 миллионов гривень для строительства жилых домов для участников АТО по переулку Моторном в столице. "Я понимаю, что боль вашей потери не залечить квартирами или деньгами. Вы потеряли родных. И сегодня важно помнить о каждом герое, чтить его подвиг. И делать наш город, нашу страну такими, в которых мечтали жить ваши сыновья и мужья", - подчеркнул он.

Память павших героев почтили минутой молчания.