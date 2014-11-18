Активисты повторно снесли забор вокруг стройки на Осокорках и подожгли строительный инвентарь (фото, видео)

Жители микрорайона Осокорки в Киеве повторно снесли забор, установленный застройщиком на проспекте Бажана. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

К семи часам вечера у метро "Осокорки" собрались более 200 местных жителей. В течение нескольких минут активисты снесли металлический забор, установленный застройщиком сегодня ночью, и подожгли строительный инвентарь.

В целом обстановка на месте строительства спокойная, милиция отсутствует, так же, как и представители застройщика. Корреспондент издания отмечает, что люди в штатском фиксируют происходящее на видео, но не вмешиваются.

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Напомним, накануне активисты уже сломали забор на месте строительства ТЦ. Так как акция была анонсирована заранее, в назначенное время на место строительства приехали четыре автобуса с милиционерам. Корреспондент LB.ua опознал в них бывших "беркутовцев".Представляться милиционеры отказались, вели себя агрессивно, сразу принялись задерживать активистов. По факту применения силы к активистам в МВД начали служебное расследование, начальник Дарницкого райотдела милиции отстранен Министром от выполнения служебных обязанностей на период проведения расследования.