Кличко принял участие в акции "Первая минута мира" по случаю Дня памяти и примирения

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с другими высокопоставленными должностными лицами принял участие в акции "Первая минута мира" по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Мероприятие состоялось в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

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«Сегодня мы вспоминаем и чтим тех, кто боролся с нацизмом, кто самоотверженно и героически защищал свою землю. С каждым годом все меньше живых историй, все меньше участников и очевидцев Второй мировой, - отметил Кличко. - И сегодня каждый украинец как никогда понимает истинную цену словам «минута мира». Ибо так же, как и более 70 лет назад, украинцам с оружием в руках приходится отстаивать целостность и независимость своего государства. И каждый из нас верит, что вскоре долгожданный мир наконец воцарится в Украине», - добавил городской председатель.

Он отметил, что украинцы должны помнить и чтить тех, кто в разные времена защищал нашу землю. "И мы должны делать все, чтобы не повторялись трагические ошибки прошлого, которые накрыли тогда войной всю Европу. Нам нужно единство ради мира в нашем государстве, ради спокойствия в Европе», - отметил Виталий Кличко.