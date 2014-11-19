Во время драки милиции с активистами на стройке возле метро «Осокорки» в Киеве пострадали три человека

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, милиционер с телесными повреждениями доставлен в больничное учреждение. Медики оказывают ему медицинскую помощь в условиях стационара. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, химическое отравление.

В милиции напомнили, что 18 ноября около 19.00 возле станции метро «Осокорки» собралось около 150 человек, недовольных строительством. «Через некоторое время несколько десятков молодых людей из числа митингующих прибегли к противоправным действиям. Агрессивно настроенные люди в возрасте 15-18 лет в балаклавах и с палками в руках начали крушить строительный забор, жечь деревянные конструкции, находившихся на огороженной территории. Во время попытки правоохранителей унять толпу и восстановить общественный порядок возникла стычка. Около 10 мужчин, окружив работника милиции, начали высказываться в его адрес нецензурной бранью, наносить удары в область головы и туловища, применили газ. Медики, прибывшие по вызову, помогли пройти пострадавшему к карете скорой для оказания ему медицинской помощи. В это время митингующие заблокировали движение машины, начали требовать, чтобы тот вышел из автомобиля. При этом агрессивные молодчики угрожали врачам и водителю, начали раскатывать спецавтомобиль, пытались разбить окна в машине и угрожали ее поджечь. Кроме этого, митингующие повредили служебный автомобиль Дарницкого РУ ГУМВД Украины в городе Киеве», - говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщили в милиции, около 21.00 в Дарницкое райуправление внутренних дел поступило два сообщения от врачей о предоставлении последним медицинской помощи 35 - и 39-летним мужчинам. Со слов потерпевших, неподалеку от станции метро «Осокорки» их избили неизвестные агрессивные люди.

«Около 22.00 благодаря сознательным гражданам, которые стали призывать толпу угомониться, правоохранителям удалось восстановить общественный порядок и разблокировать движение двух автомобилей скорой медицинской помощи с пострадавшими», - отметили в милиции.

Материалы по всем этим фактам зарегистрированы в Едином учете районного управления милиции, после изучения которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Читайте такжеНа скандальной стройке в Киеве на Осокорках милиция избила местных жителей

Как сообщал УНИАН, по данным Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, 17 ноября вечером в милицию поступило сообщение о том, что возле станции метро «Осокорки» молодые люди ломают забор на стройке. По вызову выехали руководство райуправления и следственно-оперативная группа. В Интернете начались распространяться призывы противодействовать незаконному строительству возле станции метро «Осокорки». На момент прибытия милиционеров вечером 17 ноября со стороны недовольных граждан было около 200 человек. На месте проводилась дискуссия между этими людьми и представителями застройщика по поводу строительства. Некоторые из граждан начали призывать к сносу забора.

По данным МВД, было задержано 7 человек. Их доставили в Дарницкое райуправление милиции. В отношении этих лиц составлены административные протоколы по статье 173 КуоАП (мелкое хулиганство). После проведения процессуальных действий всех семерых было отпущено.

Относительно общей ситуации, которая произошла, начато уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

18 ноября советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что организатором акции возле станции метро “Осокорки” было ВО «Свобода».