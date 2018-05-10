Кличко: Гостиный двор необходимо передать в собственность общины столицы

Город готов взять помещение на баланс и привести его в надлежащее состояние.

Столичная власть ожидает на передачу в собственность общины Киева Гостиного двора, который суд вернул в государственную собственность. Город готов взять помещение на баланс и привести его в надлежащее состояние.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщается на сайте klichko.org.

"Борьба за эту историческую постройку длилась 7 лет. И мы, вместе с активистами, отстаивали интересы общины. Апелляционный суд в начале марта принял справедливое решение. Также я благодарен прокуратуре за помощь в этом деле, - отметил Кличко. - И мы продолжаем настаивать на передаче Гостиного двора в коммунальную собственность", - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что улица Сагайдачного и Контрактовая площадь стали пешеходной зоной. Теперь городская власть продолжит воплощение плана по реконструкции Контрактовой площади и других ключевых объектов древнего Подола.

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«Мы постепенно приводим Подол в должное состояние, чтобы он стал настоящей туристической жемчужиной нашего города: мы открыли обновленную Почтовую площадь, которая стала любимым местом отдыха киевлян. То же сделаем с Контрактовой площадью и Гостиным двором. Мы вернем его в коммунальную собственность - как и Киевский велотрек и стадион "Старт" - и приведем Гостиный двор в надлежащее состояние. Надеюсь, справедливость восторжествует и в отношении другого объекта - так называемой "вертолетной площадки Януковича". И он, при содействии Генпрокуратуры, будет передан в собственность столичной общины", - отметил Виталий Кличко.

Относительно будущего использования Гостиного двора, как отметил мэр столицы, одним из предложений является создание в его помещении музея города Киева. Концепцию использования объекта на благо общины столицы после передачи Гостиного двора на баланс города будет утверждать Киеврада.

Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году. Постановлением Кабинета министров от 15 августа 2011 года Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры.

В сентябре 2012 года Киевсовет передал «Укрреставрации» в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой, чем тогда возмутилась общественность.