В "Пирогово" разрушаются дома 400-летней давности: Кабмин запретил музею тратить деньги на ремонт

Исторические здания, которым по 200, а некоторым - по 400 лет, расположенные на территории Нацмузея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово, находятся в критическом состоянии: протекают крыши и разваливаются стены, пишет "Сегодня".

"Объекты нуждаются в срочном ремонте. Если этого не сделать, они могут попросту рухнуть. Во многих нужно перекрывать крышу, ведь из-за затекания может не только пострадать интерьер глиняных домов, но и сами дома могут разрушиться", — рассказала научный сотрудник музея Наталья Иванченко.

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В музее уверяют: сейчас в плачевном состоянии находится дом из Ривненской области, где отпадает часть стены, ведь изначально его установили без фундамента. Впрочем, в опасности находится все Подолье (старинные дома, привезенные в музей из Винницкой и Хмельницкой областей — прим. Ред.). Но если большинство из них зиму еще простоят, то одно из сооружений до весны может не выстоять.

"Последний раз соломенную крышу объекта перекрывали более 15 лет тому назад, и она прогнила. Если выпадет большое количество снега, чердак провалится", - рассказал нам экс-директор музея, а ныне замдиректора по реставрационным работам Дмитрий Заруба.

По его словам, более половины объектов музея (всего около 300) нуждаются в капремонте. На это необходимо порядка 15 миллионов гривень. Ведь, например, чтоб спасти разваливающийся дом с Ривненщины, нужно как минимум 100 тыс. грн. В среднем почти такая же сумма необходима на каждый из объектов: где-то поднять фундамент, где-то перекрыть крышу, говорит Заруба.

"Мы не получаем финансирование из госбюджета на реставрационные работы с 2012 года. Все делали за средства, которые сами зарабатываем, и за спонсорские деньги. Зарабатывает музей немного — около 5 млн грн в год. Они частично идут как на содержание объектов, так и на хознужды. Но в этом году появилось постановление Кабмина, которое запрещает делать капремонт за деньги, которые поступают на общий счет музея, или за средства, заработанные самостоятельно (это постановление было принято в марте — как пояснили в правительстве, это было сделано для стабилизации экономической ситуации и недопущения потерь бюджета. — Авт.). Получается, что у нас на счету есть 1,5 млн грн, но направить их на капремонт мы не можем", — говорит Заруба.

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В пресс-службе Министерства культуры заверяют, что позаботятся о музее и финансирование найдут — правда, в каком количестве и на какие именно нужды, не уточнили.

Другие эксперты уверяют: музей в Пирогово вполне может существовать за счет продажи билетов. "На эти средства вполне можно ремонтировать крыши и стены зданий. К тому же на территории действуют рестораны — их тоже нужно привлечь к помощи", — говорит заместитель гендиректора музея Ивана Гончара, Игорь Пошивайло.