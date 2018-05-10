В Киеве 9 мая устроили запрещенный салют (фото, видео)

В КГГА говорят, что информация о возможном использовании пиротехнических средств во время мероприятий 9 мая не поступала.

В столице вечером 9 мая на днепровской набережной устроили большой фейерверк, несмотря на то, что салюты на время проведения военных действий на Донбассе запрещены решением Киевсовета.

Звуки фейерверков слышали жители на Печерске, на Контрактовой площади, на Лукьяновке, также есть видео салюта 9 мая на YouTube, передает "Украинская правда".

Как видно из ролика, установки могли стоять где-то на Трухановом острове или на воде, салют длился минимум несколько минут.

Киев, шо салют? Громыхает со стороны центра. — Казак Селид 🇺🇦 (@roootik) May 9, 2018

При этом никаких мер по остановке таких незаконных действий никто не предпринимает.

В Киевской администрации сообщили, что информация о возможном использовании пиротехнических средств во время мероприятий 9 мая не поступала.

"К нам таких заявок и даже информации о возможном использовании пиротехники не поступало. Наш департамент, который занимался организацией определенных торжественных мероприятий, естественно, салют не использовал, потому что в городе действует запрет на фейерверки", – сказали в пресс-службе КГГА.

Там уточнили, что сейчас вне закона даже небольшие салюты, которые порой используют на свадьбах. Но добавили, что повлиять на это не могут, потому что это компетенция полиции.

То, что в городе действует запрет на фейерверки, подчеркивает и секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, но, говорит, здесь есть но: "Решение есть, его никто не отменял, следовательно, оно действует. Но есть определенная специфика с этим решением: оно опирается на АТО, а сейчас у нас ООС. Поэтому сейчас готовятся соответствующие изменения в то решение, проект решения у нас уже зарегистрирован, и мы эту небольшую правку внесем на ближайшей сессии", - сказал Прокопив.

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Он добавил, что Киевсовет не может установить наказание за запуск салютов.

"Мы устанавливаем правила, а за их соблюдением следит полиция", - подытожил Прокопив.

В полиции Киева заявили, что ни о каких салютах не слышали.

"По 3 районах города – Подольском, Печерском и Шевченковском, – где могли быть эти салюты ни вчера, ни сегодня никаких обращений не поступало", - сообщили в пресс-службе полиции.

"Украинская правда" направила пресс-службе полиции видео запуска салютов 9 мая.

Прокомментировать это, а также предоставить информацию о том, будут ли расследовать этот факт, и какое наказание предусмотрено за это нарушение, обещали в ближайшее время.