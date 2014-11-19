Яценюк хочет сократить количество чиновников в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

Читайте такжеВ КГГА под люстрацию попали три чиновника"Мы сократили 10% чиновников за последние шесть месяцев. По городу Киеву вам придется делать то же. Я вам говорю откровенно, публично на всю страну: я готов с вами разделить политическую ответственность за непопулярные решения, в том числе в Киеве. Варианта другого нет", - сказал Яценюк, обращаясь к мэру столицы, председателю КГГА Виталию Кличко.