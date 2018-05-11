Возле метро «Кловская» обустраивают тактильно-направляющую дорожку для незрячих

Дорожники, чтобы облегчить дорогу для незрячих людей, сделать ее более безопасной и комфортной, обустраивают специальную дорожку от выхода со станции метро «Кловская» до некоторых объектов.

Завершаются работы по устройству тактильно-направляющей дорожки, которая облегчит дорогу незрячим людям к важным для них объектов – Центрального правления Украинского общества слепых и Центральной библиотеки общества.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор», пишет официальный сайт КГГА.

Дорожники, чтобы облегчить дорогу для незрячих людей, сделать ее более безопасной и комфортной, обустраивают специальную дорожку от выхода со станции метро «Кловская» до этих объектов.

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Работы находятся на завершающем этапе, устроено почти 80% дорожки, и уже в ближайшие дни будут завершены полностью, обещают в коммунальной корпорации.

Напомним, что недавно мэр Киева Виталий Кличко открыл после капитального ремонта станцию скоростного трамвая «Улица Генерала Потапова» и проинспектировал новые польские трамваи PESA. По словам мэра, эти вагоны отвечают всем современным требованиям и приспособлены для нужд людей с особыми потребностями. В частности имеют низкий пол и оборудованы рампой для доступа в салон пассажиров в кресле-коляске.