Кличко требует от Яценюка найти решение по финансированию Киева

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы, об этом Кличко заявил во время выступления на заседании Кабинета министров.

“Мы все понимаем, что жизнеобеспечение столицы и ее полноценное функционирование зависит от финансирования. Мы знаем, насколько напряженной является ситуация с государственным бюджетом, такая же напряженная ситуация и с бюджетом города Киева. Киев - это единственный город, в который изымают НДФЛ. В прошлом году это изъятие составляло почти 9 млрд грн. В целом содержание бюджетной сферы обострилось после того, как начали изымать у Киева 50% налога на доходы физических лиц”, - подчеркнул мэр.

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Кличко отметил, что при отсутствии финансирования невозможно осуществлять выплаты в социальной и бюджетной сферах. “До конца года расчетный дефицит городского бюджета - 1,7 млрд грн. Это деньги, которых нам крайне не хватает, из которых 700 млн грн - это выплата зарплат, 101 млн грн – плата за медикаменты, 166 млн грн - за питание. Складывается странная ситуация: сначала киевляне платят налоги в государственный бюджет, а затем мэр приходит и умоляет выделить средства на те или иные направления”, - заявил Кличко.

Он напомнил о киевлянах, которые, не имея возможности получить лекарства, от которых зависит их жизнь, также приходят и просят помочь. “Задолженность по лекарствам составляет 25 млн грн перед компаниями-поставщиками. Гемодиализ поставляют в долг, но не могут постоянно это делать. Потребности на здравоохранение в Киеве составляют 5,7 млрд грн. Но, к сожалению, бюджетом предусмотрено только 3,6 млрд, что составляет 63%. Задолженность на сегодняшний день составляет 100 млн грн. Из них 73 млн грн - за медикаменты, а также питание в больницах, расчеты за электроэнергию, программа “Здоровье киевлян”, - сказал Кличко.

По его словам, субвенция из госбюджета на компенсацию льготного проезда в общественном транспорте столицы осуществляется лишь на треть от потребностей.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Кличко заявил, что будет просить у правительства субвенцию из госбюджета на погашение долгов по зарплатам и на обеспечение работы социальных заведений в этом году.

По словам Кличко, город имеет острую проблему с финансированием выплаты зарплат, а также с финансированием питания детей в детсадах и пр.

Он отметил, что такая ситуация произошла из-за неправильно сформированного бюджета на текущий год, который принимала предыдущая власть.

13 ноября Кличко заявил о критической ситуации в сфере финансирования медицинской отрасли столицы. Он сказал, что недофинансирование сферы составляет 153 млн грн.

При этом профильный заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий заявил, что правительство задолжало Киеву 108 млн грн на медицинские расходы.

На встрече с киевскими работодателями и предпринимателями 18 ноября Кличко сказал, что правительство держит столицу на грани банкротства. Он напомнил, что из бюджета Киева ежегодно изымается 50% НДФЛ, и в этом году эта сумма составляет около 9 млрд грн.

«Несмотря на то, что Киев формирует 30% госбюджета Украины, городской бюджет остается на сегодняшний день пустым. Дефицит бюджета столицы составляет около 2 млрд грн. Предыдущее правительство создало абсурдные механизмы бюджетных отношений между столицей и центральной властью. И нынешнее правительство этим пользуется и латает дыры государственного бюджета за счет местных бюджетов», - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, новая Верховная Рада должна в первую очередь принять закон об отмене изъятия НДФЛ у Киева.