В столице тестируют «умный» троллейбус, что сделает передвижение пассажиров максимально комфортным

Впоследствии подобными системами оснастят весь транспорт в городе.

В столице проходит тестирование «умного» троллейбуса с новейшим оборудованием, которое поможет сделать передвижение максимально комфортным и безопасным для пассажиров.

Об этом сообщил в эфире радио «Киев – 98 FM» директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

«Троллейбус оснащен камерами видеонаблюдения, которые обеспечивают подсчет пассажиров и контроль текущей ситуации на дороге. Для большего комфорта во время поездки, в салоне установлена система, которая контролирует температуру. Вся информация передается в онлайн-режиме до городского Дата-центра. Водитель имеет возможность связываться с диспетчером, когда это необходимо. Сейчас мы тестируем «умный» троллейбус на маршруте № 18 и сможем сделать выводы уже в течение месяца», – рассказал Юрий Назаров.

Впоследствии подобными системами оснастят весь транспорт в городе.

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«Конечно, у нас есть планы после этого запустить в тиражирование эту систему на остальное общественного наземного транспорта», – добавил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий.

Кроме этого, с целью модернизации города, в ближайшее время планируется внедрение таких smart-технологий: введение единого электронного билета для проезда в общественном транспорте; установки smart-остановок и smart-деревьев, с помощью которых можно подзарядить гаджеты и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть вкладывает значительные средства в закупку нового общественного транспорта.

«За последние два года было закуплено 100 новых современных автобусов, 17 троллейбусов и 45 трамваев со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi. Модернизировано 15 вагонов метрополитена. Мы и впредь будем делать все, чтобы и общественный транспорт, и дороги в Киеве соответствовали европейскому уровню», – сказал Кличко.