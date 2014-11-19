Минфин отказался давать Кличко деньги на Киев

Об этом заявил на заседании правительства министр финансов Александр Шлапак.

«Это невозможно», - сказал он в ответ на просьбу мэра Киева Виталия Кличко содействовать покрытию дефицита городского бюджета.

Шлапак отметил, что хотя из киевского бюджета и изымается 50% собранного налога на доходы физлиц, 55% этой суммы платят предприятия бюджетной сферы, а остаток компенсируется относительно высокими доходами киевлян.

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Также министр посоветовал киевским муниципальным властям повысить арендную плату за землю и сократить второстепенные расходы, среди которых назвал большой штат чиновников и капиталозатратные инфраструктурные проекты.

«По нашим расчетам, городской бюджет Киева в 2014 году потерял около 200 млн грн только из-за низкой арендной платы», - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, ранее Кличко заявлял, что в текущем году изъятия из городского бюджета Киева составляют 9 млрд грн, что более чем в 20 раз превышает аналогичный показатель 2005 года. По его словам, только за последние годы из бюджета Киева было изъято 33 млрд грн.