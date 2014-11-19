Столичная власть призывает пересесть на общественный транспорт из-за ухудшения погоды

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«С целью повышения безопасности и недопущения заторов на дорогах столицы призываем всех киевлян ненадолго отказаться от пользования собственными автомобилями и отдать предпочтение общественному транспорту. Это позволит разгрузить дороги, быстро чистить снег и не допустить многокилометровых заторов. Кроме того, напоминаем водителям, которые еще не успели заменить автомобильную резину на зимнюю, сделать это как можно скорее», – заявил советник председателя КГГА Александр Кава.

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