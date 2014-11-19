20 кинологов и 12 собак будут патрулировать столичное метро

20 кинологов и 12 служебных собак будут нести службу по охране Киевского метрополитена.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в г. Киеве, на каждой из 52 станций постоянно несут службу милиционеры Линейного управления метрополитена, однако из-за увеличения количества пассажиров растет и загруженность работников милиции.

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Для эффективной профилактической работы, в том числе уменьшения количества заявлений о террористических актах и минировании (за 10 месяцев этого года в столичную милицию поступило 68 сообщений о минировании станций метро), Главным управлением столичной милиции принято решение о создании кинологического центра Линейного управления в метрополитене.