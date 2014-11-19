Конфликт на Осокорках провоцирует "политико-криминальная группа"

За конфликт вокруг земельного участка на Осокорках ответственны политико-криминальные структуры, которые манипулируют общественным негодованием.

Так ситуацию у себя на соцстранице прокомментировал министр внутренних дел Арсен Аваков, говорится в сюжете ТСН.ua.

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Кто именно - не уточняет. Всеукраинское объединение "Свобода", ребята которой были замечены на акциях протеста против строительства, говорит - они не являются организаторами.

Два вечера подряд столичные жители воевали против застройки торгового центра. Люди завалили забор. Акция переросла в столкновения с милицией.

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На следующее утро застройщик его восстановил. Изгородь повторно повалили, а потом еще и сожгли. Досталось и строительной будке, что стояла на участке. С места событий заместителя Дарницкого райотдела милиции забрала скорая.

Ставить новую ограду застройщик пока не решается.