В Киеве пожар на рынке повредил около 50 торговых киосков.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, информация о пожаре в металлических киосках на территории рынка по ул. Пестеля, 2, поступила сегодня, 20 ноября, в 00.08.

После прибытия на место вызова пожарные установили, что огонь распространился на площадь 150 кв. м. Горение сопровождалось интенсивным задымлением и тлением конструктивных элементов каркаса торговых павильонов, существовала угроза распространения огня на всю территорию рынка.

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В 00:58 пожар был локализован, а в 1:31 – ликвидирован. На месте происшествия работали 35 человек личного состава и 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. В результате пожара огнем повреждено около 50 торговых киосков.

Погибших и травмированных нет, ущерб устанавливается.

Эксперты опытно-испытательной лаборатории ГУ ГСЧС в Киеве рассматривают несколько вероятных причин возникновения пожара, таких как короткое замыкание электропроводов, неосторожное обращение с огнем и поджог. Окончательную причину возникновения пожара установит следствие, говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве горел кинотеатр "Жовтень".