Киевсовет переименовал улицу Институтскую в Киеве на аллею Героев Небесной Сотни

Соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета, сообщает пресс-служба Киевского городского головы.

Мэр Киева Виталий Кличко предложил депутатам внести вопрос о переименовании части улицы Институтской от Майдана Независимости до улицы Ольгинской на аллею Героев Небесной Сотни, чтобы почтить и увековечить память жертв Небесной сотни. Депутаты поддержали предложение Киевского городского головы, а также проголосовали за соответствующее решение - за такое решение проголосовали на сегодняшнем заседании 85 депутатов Киевсовета (против 0, воздержались 3).

В то же время, в ходе обсуждения озвучивались предложения переименовать всю улицу Институтскую, а также улицу Банковую в улицу Героев Небесной Сотни, но это не было поддержано необходимым большинством депутатского корпуса.

Читайте такжеНа месте баррикад на Институтской советуют построить мемориальный комплекс

Подготовленый для рассмотрения проект предусматривал переименование в «улицу Героев Небесной Сотни», но секретарь Киевсовета озвучил предложение о новом названии - переименовать в «аллею Героев Небесной Сотни». Это предложение было поддержано депутатами.

Как сообщал УНИАН, во время массовых акций протеста в истории Украины 18-20 февраля 2014 года на ул. Институтской силовики застрелили более ста безоружных участников акций протеста. Позже их стали называть Небесная Сотня.