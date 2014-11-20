В Киеве из-за новых платежек срок уплаты за комуслуги продлили до 30 ноября

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, это вызвано большим количеством вопросов граждан по заполнению новых квитанций и необходимостью детальных разъяснений по этому поводу.

«Городская власть, ориентируясь на многочисленные обращения жителей, приняла решение о продлении срока уплаты за услуги ЖКХ, а также приняла меры для большего удобства и оперативности осуществления платежей», - отмечается в сообщении.

Как отметили в КГГА, график работы 135-ти столичных отделений АО «Ощадбанк» в рабочие дни и в субботу будет продлен на один час. Большинство отделений работает до 20:00 в будни и до 18:00 - в субботу. Кроме того, на местах будет увеличено количество кассиров-операционистов для обслуживания плательщиков, заверили в пресс-службе.

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Также городская власть обязала районные администрации усилить информационную работу на местах. В каждом ЖЭКе должен быть определен ответственный специалист, который будет обеспечивать разъяснение относительно работы с новыми платежками.

В то же время, Киевская городская государственная администрация предлагает киевлянам, в случае возникновения вопросов, обращаться ко всем доступным каналам коммуникации: городскому контакт-центру по тел.: 15-51, КП «Главный информационно-вычислительный центр», ЖЭКам.

Как сообщал УНИАН, в ноябре жители столицы получили изменены платежные документы для расчета за жилищно-коммунальные услуги: на одном листе размещено три счета от исполнителей услуг, которые необходимо оплачивать отдельно.

Они поступили киевлянам с опозданием, поэтому столичная власть продолжила тогда срок уплаты до 25-го ноября.

В целом, нынешняя смена вида платежки уже третья за последние три месяца.