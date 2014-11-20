Завтра в центре Киева ограничат движение транспорта в связи с годовщиной Евромайдана

Об этом сообщили УНИАН в столичном управлении ГАИ.

«В связи с празднованием 21 ноября начала Революции достоинства, а также годовщины создания самообороны Майдана с 13.00 до 17.00 будет проходить акция «Марш достоинства» по маршруту - пл. Михайловская, ул. Владимирская, бул. Шевченко, пл. Бессарабская, ул. Крещатик, ул. Институтская, переулок Крепостной, ул. Грушевского, пл. Европейская», - говорится в сообщении.

ГАИ советует водителям планировать свои поездки в центральную часть города с учетом этой информации.

Читайте такжеНа годовщину начала Майдана в Киеве снова состоится вечеГостям, которые прибудут для участия в праздновании на автобусах, ГАИ предлагает воспользоваться парковочными площадками, расположенными возле станций метро: "Красный Хутор"; "Лесная" (в двух направлениях); "Житомирская";"Ипподром" и "Академгородок".