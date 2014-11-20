В день годовщины Майдана Киев будут охранять более 3 тысяч силовиков
13:12, 20 ноября 2014Киев
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Завтра в Киеве во время массовых мероприятий по случаю празднования Дня Свободы и годовщины Революции достоинства общественный порядок будут охранять более 3 тыс. милиционеров.
Охранять порядок будут сотрудники МВД, СБУ и Управления госохраны / УНИАН
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, правоохранители будут нести службу в усиленном режиме.
Мероприятия будут проходить с 10.00 утра до полуночи в разных местах столицы, преимущественно в центральной ее части.
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Учитывая масштабность события, работники киевской милиции будут работать во взаимодействии с сотрудниками Управления государственной охраны, Службы безопасности Украины, общественными формированиями и организациями.
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