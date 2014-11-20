В день годовщины Майдана Киев будут охранять более 3 тысяч силовиков

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, правоохранители будут нести службу в усиленном режиме.

Мероприятия будут проходить с 10.00 утра до полуночи в разных местах столицы, преимущественно в центральной ее части.

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Учитывая масштабность события, работники киевской милиции будут работать во взаимодействии с сотрудниками Управления государственной охраны, Службы безопасности Украины, общественными формированиями и организациями.