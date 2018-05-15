Без смены тарифа ремонт столичного транспорта невозможен - Киевпастранс

За последний год стремительно выросла стоимость основных показателей, которые формируют себестоимость перевозки.

Важная составляющая полноценной работы наземного общественного транспорта – своевременный ремонт и надлежащее содержание подвижного состава. Однако около трети всего транспортного парка столицы требует сегодня капитального ремонта.

Об этом заявил генеральный директор КП «Киевпастранс» Дмитрий Левченко во время пресс-брифинга относительно пересмотра действующих тарифов на проезд в общественном транспорте столицы, передает пресс-служба КГГА.

«Согласно подсчетам наших экономистов, мы не сможем избежать увеличения тарифа, ведь главными целями деятельности нашего предприятия являются безопасные и комфортные перевозки пассажиров. А это требует надлежащего содержания и обновления подвижного состава, что требует дополнительных средств», – отметил руководитель КП «Киевпастранс».

Он добавил, что за последний год стремительно выросла стоимость основных показателей, которые формируют себестоимость перевозки. Поэтому экономически обоснованный тариф на 2018 год составляет 8,77 грн на проезд трамваем, троллейбусом, автобусом и 15,47 грн на проезд городской электричкой.

«Повышение тарифов на электроэнергию привело к росту расходов на электроэнергию в 1,16 раза. Стремительный рост цен на дизтопливо в 1,24 раза, а также рост цен на основные материалы, запасные части и комплектующие, необходимые для содержания и ремонта подвижного состава, не могли не отразиться на формировании тарифа на проезд», – отметил Дмитрий Левченко.

Глава «Киевпасстранса» отметил и необходимость повышения заработной платы работникам предприятия, которая на данный момент не является конкурентоспособной и в 1,6 раза меньше средней зарплаты в Киеве, что привело к нехватке профессиональных кадров.

«По состоянию на май недокомплект водителей транспорта в обычном режиме движения составляет более чем 700 человек! А текучесть кадров негативно влияет на работу предприятия и работу транспорта в целом», – подытожил Дмитрий Левченко.