Дело о поджоге "Жовтня" переквалифицировали с "уничтожения имущества" на "хулиганство"

Прокуратура переквалифицировала уголовное производство в отношении двух молодчиков, которые совершили поджог столичного кинотеатра «Жовтень», со статьи Уголовного кодекса об «уничтожении имущества» на «хулиганство».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве Александр Терещук сообщил на заседании Киевсовета, докладывая о ходе расследование производства.

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Он отметил, что лица, осуществившие поджог, были установлены через два дня после совершения преступления.

«После этого было установлено, где они находятся. Во время задержания подозреваемых было применено огнестрельное оружие для остановки транспорта. Преступники были доставлены в Подольское райуправление. Они сознались в совершении преступления. Но следователями прокуратуры было переквалифицировано преступление на часть 2 (статьи 296 Уголовного кодекса Украины) - «хулиганство», мотивируя тем, что умысел преступников был не повредить имущество, а сугубо хулиганские действия, направленные на то, чтобы сорвать показ кинофильма...», - рассказал Терещук.

По его информации, задержанным было объявлено о подозрении. После обысков по месту их проживания и выявления там патронов, гранат, подозреваемые были арестованы на трое суток. В то же время суд принял решение о содержании этих молодых людей под домашним арестом.

«Проводится дальнейшее следствие. Я думаю, что на протяжении месяца дело будет направлено в суд, и суд примет решение, учитывая все собранные доказательства. Возможно, на тяжкое преступление – на уничтожение имущества», - сказал Терещенко.

Как сообщал УНИАН, пожар в кинотеатре «Жовтень» на Подоле произошел вечером 29 октября. Ликвидация пожара длилась пять часов. Здание кинотеатра значительно повреждено.

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По подозрению в поджоге кинотеатра "Жовтень" правоохранители задержали двух студентов 20-ти и 24-х лет. Согласно решению суда, на время досудебного расследования указанные лица находятся под домашним арестом.

Ход досудебного расследования находится на контроле прокуратуры Подольского района.