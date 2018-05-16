Столичная власть остановила строительство на улице Малышко

Сейчас демонтаж продолжается.

Силами Департамента благоустройства Киева начали демонтаж строительного забора по адресу: улица Малышко, 9. Сейчас демонтаж продолжается.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Киевсовета Олесь Маляревич, как сообщает Официальный портал Киева.

Он поблагодарил активным жителям массива, которые помогли отстоять участок. А также – мэру столицы Виталию Кличко за принципиальную позицию в этом вопросе.

По словам Олеся Маляревича, на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования был поддержан проект решения о расторжении договора аренды земельного участка предоставленного в 2005 и удлиненного в 2010 году.

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«Также проектом решения предлагается создать на данной территории сквер! В четверг, 17 мая, проект решения будет рассмотрен на сессии Киевсовета как неотложный. Уверен, что его поддержат депутаты и уже этой осенью вместе начнем создание сквера!» – написал депутат Киевсовета.

Напомним, в январе этого года мэр столицы Виталий Кличко поручил приостановить строительные работы на улице Малышко. А также обратился к застройщику предоставить всю необходимую документацию на строительство. Он также обратился в контролирующие органы и прокуратуру города с требованием проверить законность начала строительных работ. В частности, установление строительного забора.