В Киеве разработали схему велосипедных маршрутов

Столичные власти запланировали за пять лет создать качественные маршруты для велосипедистов, которые соединят отдаленные районы с центром Киева.

Первые маршруты по направлению: Троещина - Центр, Соломенка - Центр и подвозной маршрут к метро Позняки с перехватывающим паркингом (велостоянкой) могут появиться уже в 2015 году, сообщили в КГГА, пишет Новое время.

Утвердить программу велопланировки столицы планируют до конца этого года. К разработке схемы привлекли членов Ассоциации велосипедистов Киева, немецких специалистов и коммунальное предприятие Житлобудинвест-УКБ.

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"Приоритетные маршруты мы выбирали по принципу наибольшего результата с наименьшими усилиями. Мы проанализировали, где в городе существует наибольшая транспортная потребность, т.е. где сосредоточено наибольшее количество жителей, отсутствует рельсовый общественный транспорт, мало спусков и задержек на пути, а также где может быть наименьшая сложность и стоимость работ", - пояснила координатор АВК Ирина Бондаренко.

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"Мы должны понимать, что эта концепция требует других подходов: на тех местах, где сейчас стоят автомобили могут быть велодорожки, а парковки на площадях города можно заменить скверами или игровыми площадками. Европа уже давно руководствуется такими принципами, потому что это и здоровье людей, и большая безопасность дорожного движения", - добавил эксперт Немецкого общества международного сотрудничества в Украине (GIZ) Матиас Брандт.