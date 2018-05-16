Под видом ремонтных работ чиновники КГГА умышленно лишили киевлян горячей воды – Береза

Нардеп утверждает, что горячее водоснабжение можно возобновить в том случае, если городская власть изыщет бюджетные средства на покрытие убытков коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

По информации народного депутата, настоящая причина отсутствия горячего водоснабжения в большинстве районов столицы в другом – чиновники горадминистрации под видом масштабных ремонтов пытаются минимизировать убытки от деятельности КП «Киевтеплоэнерго».

«Горячей воды в восьми районах Киева из десяти нет и не будет. По оптимистическим прогнозам – до 1 июня. В число страдальцев попали жители Святошинского, Шевченковского, Соломенского, Подольского, Голосеевского, Оболонского, части Дарницкого и Печерского районов. По официальной версии КГГА это связано с тем, что город объединил техрегламентные работы по подготовке сетей к зиме и процесс перезаключения договоров на поставку газа. В то же время общий объем теплоэнергии, который ежесуточно производят киевские ТЭЦ и единственный в Украине мусоросжигательный завод, перестроенный в минитеплоцентраль, составляет 6700 Гкал тепловой энергии. По данным «Киевэнерго» этого достаточно, чтобы обеспечить в межотопительный сезон горячей водой 70% киевлян», - написал Борислав Береза в сети Facebook.

Нардеп утверждает, что горячее водоснабжение можно возобновить в том случае, если городская власть изыщет бюджетные средства на покрытие убытков коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

«Получается, что нагреть воду киевские ТЭЦ могут, а коммунальный оператор сетей – доставить ее не может. Парадокс? И да, и нет. Все дело в том, что отсутствие горячей воды в Киеве – это только верхушка айсберга, которую видят потребители. На самом деле, в тепловой сфере – ворох годами нерешаемых проблем. Главная причина – убыточность горячего водоснабжения, особенно в межотопительный период. Только если в других городах убытки от обеспечения населения теплом и горячей водой ложатся на местные бюджеты, то киевская власть пошла другим путем – приостановить убыточную деятельность! А киевлянам повесили на уши лапшу о якобы тотальных ремонтных работах!», - подчеркнул он.

Как ранее сообщалось, согласно решению Киеврады, с 1 мая функции по обеспечению

столичных потребителей горячей водой и теплом перешли от ПАО «Киевэнерго» к подконтрольному КГГА коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго».