В КГГА отрицают увеличение расходов на содержание чиновников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«Заявление министра финансов о том, что столичная власть в 4 раза увеличила расходы на содержание органов местного самоуправления, противоречит фактам и документам», - утверждает Бондаренко.

Так, по его словам, расходы общего фонда бюджета Киева на 2014 год на сферу «государственное управление» с момента его утверждения не увеличивали и составляют 633 231,80 тыс. грн. Из них фонд оплаты труда органов местного самоуправления – 15 768,80 тыс. грн, органов государственной власти – 386 256 тыс. грн. В то же время, увеличены расходы на энергоносителе на 2 170,57 тыс. грн и расходы специального фонда на 7 440 тыс. грн, которые необходимы для восстановления системы для голосования, заявил Бондаренко.

Руководитель аппарата КГГА заметил, что не менялась и количество сотрудников исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), предельная численность которых утверждена постановлением Кабмина и является значительно ниже, чем численность работников центральных аппаратов Министерства внутренних дел (2 653 человека), Государственной фискальной службы (2 186 человек) и Госархстройинспекции (1 271 человек).

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«В 2014 году количество сотрудников исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), а это 1 862 человека, в том числе 256 работников аппарата КГГА, не увеличивалось и не превышало установленной предельной численности. При этом следует помнить, что в структуре исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) 23 самостоятельные структурных подразделения, которые обеспечивают жизнедеятельность 4-миллионного мегаполиса», – заявил Бондаренко.

Он добавил, что не возросла и заработная плата чиновников. Так, ставки зарплаты утверждены постановлением Кабмина от 09.03.2006 №268 и составляют: 1218 грн для главного специалиста; 1595 для начальника отдела и 1754 грн для начальника управления. Вместе с должностными надбавками, которые также установлены Кабмином, в среднем главный специалист получает около 3008 грн, а начальник управления – 5060 грн.

«Не нужно идти на компромисс с совестью и обвинять столичную власть в увеличении расходов на содержание своего аппарата. Мы не выходим за установленные рамки что касается численности, а заработная плата работников, каждый из которых ежедневно несет большую ответственность за жизнедеятельность столицы, является даже ниже средней», – заметил руководитель аппарата КГГА.

Как сообщал УНИАН, мэр столице Виталий Кличко обвиняет Кабмин в задолженностях перед Киевом и требует от премьера Арсения Яценюка найти решение о финансировании Киева.

Также Кличко заявляет, что в этом году изъятия из городского бюджета Киева составляют 9 млрд грн, что более чем в 20 раз превышает аналогичный показатель 2005 года. По его словам, только за последние годы из бюджета Киева было изъято 33 млрд грн.

В то же время министр финансов на заседании правительства 19 ноября заявил, что Киеву не хватает средств, потому что горсовет в 4 раза увеличил расходы на содержание органов местного самоуправления.

«Городской совет принимает решение и почти в 4 раза увеличивает расходы на содержание органов местного самоуправления. Обратите внимание на цифру – увеличивает на 470 миллионов гривен – как раз те средства, которых сегодня не хватает на лекарства и все остальное. Относительно чиновников – мы много раз призывали и Виталия Владимировича, и его коллег: разберитесь, пожалуйста, с тем, что делается в Киеве», - заметил Шлапак.

По мнению министра, Киеву необходимо проводить серьезную реформу внутри расходов города, в частности, оптимизировать расходы на чиновников, чтобы иметь средства обеспечения жизнедеятельности города.