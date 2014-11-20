В КГГА отрицают увеличение расходов на содержание чиновников
Руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко заявляет, что информация об увеличении столичной властью расходов на содержание органов местного самоуправления, озвученная министром финансов Александром Шлапаком, не соответствует действительности.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.
«Заявление министра финансов о том, что столичная власть в 4 раза увеличила расходы на содержание органов местного самоуправления, противоречит фактам и документам», - утверждает Бондаренко.
Так, по его словам, расходы общего фонда бюджета Киева на 2014 год на сферу «государственное управление» с момента его утверждения не увеличивали и составляют 633 231,80 тыс. грн. Из них фонд оплаты труда органов местного самоуправления – 15 768,80 тыс. грн, органов государственной власти – 386 256 тыс. грн. В то же время, увеличены расходы на энергоносителе на 2 170,57 тыс. грн и расходы специального фонда на 7 440 тыс. грн, которые необходимы для восстановления системы для голосования, заявил Бондаренко.
Руководитель аппарата КГГА заметил, что не менялась и количество сотрудников исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), предельная численность которых утверждена постановлением Кабмина и является значительно ниже, чем численность работников центральных аппаратов Министерства внутренних дел (2 653 человека), Государственной фискальной службы (2 186 человек) и Госархстройинспекции (1 271 человек).
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«В 2014 году количество сотрудников исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), а это 1 862 человека, в том числе 256 работников аппарата КГГА, не увеличивалось и не превышало установленной предельной численности. При этом следует помнить, что в структуре исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) 23 самостоятельные структурных подразделения, которые обеспечивают жизнедеятельность 4-миллионного мегаполиса», – заявил Бондаренко.
Он добавил, что не возросла и заработная плата чиновников. Так, ставки зарплаты утверждены постановлением Кабмина от 09.03.2006 №268 и составляют: 1218 грн для главного специалиста; 1595 для начальника отдела и 1754 грн для начальника управления. Вместе с должностными надбавками, которые также установлены Кабмином, в среднем главный специалист получает около 3008 грн, а начальник управления – 5060 грн.
«Не нужно идти на компромисс с совестью и обвинять столичную власть в увеличении расходов на содержание своего аппарата. Мы не выходим за установленные рамки что касается численности, а заработная плата работников, каждый из которых ежедневно несет большую ответственность за жизнедеятельность столицы, является даже ниже средней», – заметил руководитель аппарата КГГА.
Как сообщал УНИАН, мэр столице Виталий Кличко обвиняет Кабмин в задолженностях перед Киевом и требует от премьера Арсения Яценюка найти решение о финансировании Киева.
Также Кличко заявляет, что в этом году изъятия из городского бюджета Киева составляют 9 млрд грн, что более чем в 20 раз превышает аналогичный показатель 2005 года. По его словам, только за последние годы из бюджета Киева было изъято 33 млрд грн.
В то же время министр финансов на заседании правительства 19 ноября заявил, что Киеву не хватает средств, потому что горсовет в 4 раза увеличил расходы на содержание органов местного самоуправления.
«Городской совет принимает решение и почти в 4 раза увеличивает расходы на содержание органов местного самоуправления. Обратите внимание на цифру – увеличивает на 470 миллионов гривен – как раз те средства, которых сегодня не хватает на лекарства и все остальное. Относительно чиновников – мы много раз призывали и Виталия Владимировича, и его коллег: разберитесь, пожалуйста, с тем, что делается в Киеве», - заметил Шлапак.
По мнению министра, Киеву необходимо проводить серьезную реформу внутри расходов города, в частности, оптимизировать расходы на чиновников, чтобы иметь средства обеспечения жизнедеятельности города.