Кличко: в течение лета мы отремонтируем максимальное количество дорог из запланированного объема

Городской голова отметил, что уже до конца этой недели планируют полностью открыть проезжую часть Набережного шоссе.

В течение летнего периода в столице должно быть отремонтировано максимальное количество дорог из запланированного объема. И все они должны соответствовать европейским стандартам.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции ремонтных работ на улице Елены Телиги, сообщает пресс-служба мэра.

Кличко напомнил, что капитальный ремонт улицы начали в прошлом году. В целом будет отремонтирована улица Телиги от просп. Бандеры до вул. Александра Довженко.

«Улица Елены Телиги капитально не ремонтировалось с 1977 года. Срок эксплуатации дороги 8-10 лет. Потом надо делать ремонт. Вы можете себе представить - дорога уже отработала 4 срока эксплуатации!», - подчеркнул мэр.

Ориентировочный срок окончания масштабных работ на Телиги - конец августа 2018 года. Стоимость капремонта - 200 млн грн.

В прошлом году здесь установили бортовой камень на участке 4,2 км и устроили нижний асфальтовый слой. По состоянию на сегодня на завершающем этапе работы по устройству нижнего слоя покрытия, начато устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и выполнены работы на участке от ул. Довженко. до ул. Дорогожицкой, продолжаются работы по перестановке бортового камня, обустройству ФЭМов на тротуарах, установке ограждения «Нью-Джерси». Завершен ремонт подпорной стенки.

Все работы по обустройству асфальтобетонного покрытия на объекте выполняются ночью, чтобы минимизировать неудобства для киевлян, связанные с ремонтными работами.

Кличко напомнил, что столичная власть поставила перед собой задачу не снижать объемы ремонта дорог и межквартальных проездов. В частности, в 2016 году капитально отремонтировали 200 км, в 2017 – 300 км и в этом году также планируется обновить не менее 300 км автодорог и проездов.

«И столица активно приступила к ремонту дорог, как только это позволили погодные условия. Наша задача - чтобы в ближайшие годы дороги в столице были надлежащего качества», - добавил он.

Кроме того, напомнил Виталий Кличко, подрядчики, которые ремонтируют дороги, дают на них гарантию 5 лет. «Если есть недостаток в работе, то подрядчики за свои средства, а не за средства городского бюджета, обязаны отремонтировать повреждения», - добавил Виталий Кличко.

Городской голова отметил, что до конца этой недели планируют полностью открыть проезжую часть Набережного шоссе. Кроме того, по словам Кличко, уже в мае будут завершены работы по капитальному ремонту ул. Павла Тычины, ул. Владимирской, проезжей части ул. Вернадского, транспортной развязки на пересечении ул. Победы и ул. Щербаковского и открытый движение транспорта по путепроводу на пересечении ул. Комарова и бульвара. Вацлава Гавела.

В общем, на сегодня продолжаются работы по реконструкции и капитальному ремонту на 14 объектах. В частности, на 9 улицах и 5 транспортных развязках.

Также будет отремонтирован путепровод на пересечении ул. Елены Телиги и вул. Кирилловской, который капитально не ремонтировался с 1963 года.

Ремонтируют и улицы Алма-Атинскую, Семьи Кульженків, Ярославов Вал, Вифлеемскую, транспортные развязки на пересечении ул. Комарова и бульвара. Вацлава Гавела, просп. Победы и ул. Щербаковского, пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Покатила, где одновременно ремонтируется 3 путепроводов и 4 подземных пешеходных перехода.