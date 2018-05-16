Кличко: Повышение стоимости проезда в общественном транспорте необходимо для его надлежащей работы

Кличко также отметил, что для льготных категорий граждан будет сохранен бесплатный проезд.

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте необходимо для надлежащей работы, развития и обновления транспортной инфраструктуры столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии журналистам.

«Мы вынуждены поднять цену на проезд. Ведь транспорт в Киеве должен должным образом работать, быть безопасным и комфортным, вовремя ремонтироваться и обновляться», - отметил мэр, передает его пресс-служба.

По его словам, повышение стоимости проезда в городском транспорте связано с тем, что нынешняя себестоимость проезда намного выше, чем стоимость билета. В то же время, добавил Виталий Кличко, сегодня есть необходимость развития и обновления подвижного состава общественного транспорта в Киеве. И на все это нужны значительные средства.

Кроме того, подчеркнул Виталий Кличко, в настоящее время не хватает водителей общественного транспорта, поскольку люди не хотят идти работать на низкую заработную плату и вынуждены искать работу заграницей. Поэтому, подчеркнул мэр, столичная власть должна повысить зарплату водителям.

Кличко также отметил, что для льготных категорий граждан будет сохранен бесплатный проезд.