Он напомнил, что столица ожидает приезда большого количества гостей, и город готовится, чтобы провести все мероприятия на высоком уровне.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян с пониманием отнестись к определенным сложностям в передвижении по городу. Ведь город готовится к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА, который в украинской столице состоится впервые.

Об этом Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета.

Он напомнил, что столица ожидает приезда большого количества гостей, и город готовится, чтобы провести все мероприятия на высоком уровне.

«Да, сейчас есть нарекания на определенные сложности передвижения по городу. Перекрыт Крещатик, продолжаются ремонты дорог. Но отмечу, обустройство фан-городка на Крещатике было одной из договоренностей и предложением УЕФА, которое мы должны выполнить», – подчеркнул Виталий Кличко.

Относительно ремонтных работ, добавил мэр Киева, то капитальные ремонты дорог проходят планово, и их в столице начали, как только позволила погода, чтобы успеть обновить до конца сезона как можно больше столичных дорог и проездов.

«Поэтому я прошу прощения за неудобства, но призываю с пониманием относиться. Все это делается для города, для его жителей. Ну невозможно класть асфальт, когда по нему ездят машины!» – подчеркнул мэр Киева.