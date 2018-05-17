Кличко объяснил причины повышения стоимости проезда в столичном транспорте

Мэр отметил, что сегодня себестоимость проезда в столичном общественном транспорте намного выше, чем стоимость билета.

Решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте экономически обосновано. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета.

Мэр отметил, что грядущее повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте непопулярное, но необходимое решение.

«Мы не можем допустить кризиса в транспортной сфере! Мы вынуждены поднять цену на проезд. Ведь транспорт в Киеве должен должным образом работать, быть безопасным и комфортным, вовремя ремонтироваться и обновляться», – сказал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что сегодня себестоимость проезда в столичном общественном транспорте намного выше, чем стоимость билета.

«Подорожали энергоресурсы, материалы, у нас не хватает водителей из-за низкой зарплаты. Поэтому, повышение цены на проезд – экономически обосновано. И все расчеты будут обнародованы, с ними можно будет ознакомиться», – добавил Виталий Кличко.