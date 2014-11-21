В Украине сегодня отмечают годовщину Майдана

Как отметил глава государства, "Украина - это территория достоинства и свободы. Такими нас сделала не одна, а две революции - наш Майдан 2004 года, который был Праздником Свободы, и Революция 2013, Революция достоинства. Это был чрезвычайно тяжелый экзамен для Украины, когда украинцы продемонстрировали свою европейскость, достоинство, свое стремление к свободе. Мне, как президенту Украины, остается лишь документально подтвердить это и подписать указ о Дне достоинства и свободы, который украинцы отныне и навеки будут отмечать 21 ноября".

Напомним, 30 декабря 2011 президент Украины Виктор Янукович своим указом отменил День Свободы, который с 2005 отмечался 22 ноября, в день начала Оранжевой революции.

Вместе с тем Янукович подписал указ, согласно которому День Свободы был перенесен на другой день, а именно - на 22 января, когда традиционно отмечался День Соборности в честь провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно - Украинской Народной Республики, который состоялся в 1919 году. Согласно этому указу, ежегодно 22 января государство отмечало День Соборности и Свободы Украины.

В конце ноября 2013 отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, который должен быть подписан на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

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После избиения спецназом «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 десятков студентов на Майдане Независимости в Киеве на улицы городов Украины вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста продолжались с конца ноября до конца февраля 2014, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция достоинства. В результате, Янукович в феврале, после массового расстрела безоружных граждан на Майдане Независимости в Киеве, бежал в Россию.

Всю полноту власти взяла на себя Верховная Рада Украины, которая назначила на 25 мая выборы президента Украины. На этих выборах победил Порошенко, 27 июня 2014 подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

26 октября в Украине была избрана новая Верховная Рада - что было одним из требований участников Революции достоинства.