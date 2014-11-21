Из-за празднования годовщины Евромайдана в Киеве могут перекрыть ряд станций метро
21 и 22 ноября на всех линиях Киевского метрополитена будут предусмотрены дополнительные резервные составы, которые будут выдаваться в случае увеличения пассажиропотока.
Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.
"Эти меры введены на основании Порядка организации работы пассажирского транспорта общего пользования в связи с празднованием Дня достоинства и свободы на Майдане Независимости 21 ноября 2014, утвержденного директором департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА)", - говорится в сообщении метрополитена.
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Кроме того, в подземке предупредили, что в случае, если по окончании мероприятий в центральной части города 21 и 22 ноября пассажиропоток превысит перевозочную способность, вероятно введение ограничений на вход пассажиров на станции "Арсенальная", "Крещатик" и "Майдан Независимости".