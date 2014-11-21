На Майдане в честь годовщины начала протестов собралось около 300 человек

Как передает корреспондент УНИАН, напротив стелы на Майдане люди выложили из свечей большой трезубец. Ожидается, что свечи в лампадках будут зажжены вечером.

Большинство из тех, кто находится сейчас на Майдане - люди старшего и пожилого возраста. Присутствует также незначительное количество молодых ребят в военной форме.

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В основном люди собираются вокруг фотоинсталляций, которые отражают акции протеста на Майдане, которые происходили год назад.

Многие люди кладут цветы или ставят свечи вдоль аллеи Героев Небесной Сотни.